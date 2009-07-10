Херсонщина: на борьбу с ВИЧ/СПИДом выделят 30 млн грн

Херсонский областной совет решил направить 29,754 млн. грн. на профилактические мероприятия по распространению ВИЧ-инфекции в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в принятой облсоветом областной Программе профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.

Финансирование программы будет проходить за счет средств государственного и местного бюджетов, других источников. В частности, из госбюджета планируется привлечь 22,988 млн. грн., из областного — 4,760 млн. грн.

Основную часть финансового ресурса в объеме более 16 млн. грн. планируется направить на закупку медицинских препаратов и организацию беспрерывной антиретровирусной терапии для инфицированных граждан.

В ходе выполнения программы планируется, в частности, охватить антиретровирусной терапией не менее 80% больных ВИЧ/СПИД, усовершенствовать систему лабораторного контроля качества диагностики и лечения, а также обеспечить развитие сети специализированных служб и заведений по предоставлению больным медицинских и социальных услуг.

Справка УНИАН. По данным Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом, Херсонская область в 2008 году занимала 13-те место среди 27 регионов Украины по уровню распространения ВИЧ. В 2008 год в области впервые диагностирована ВИЧ-инфекция у 589 лиц, в том числе диагностировано 79 случаев СПИДа (в 2007 году 550 и 63 случая соответственно). Показатель заболеваемости населения ВИЧ по области превышает показатель по Украине на 30%.