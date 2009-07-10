СЭС закрывает пляжи на Азовском море

В Донецкой области на побережье Азовского моря санэпидемстанция запретила купаться на 5 из 15 общественных пляжей.

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, на сегодняшний день соответствуют действующим нормативам, имеют паспорта и введены в эксплуатацию 10 морских пляжей: три пляжа в Мариуполе, два пляжа в Першотравневом районе и пять пляжей в Новоазовском районе.

Остальные 5 пляжей по причине отсутствия благоустройства (теневые навесы, туалеты, душевые и др.) не соответствуют нормативам. Кроме того, закрыт для купания участок пляжа в районе гостиницы «Турист» в связи с высоким бактериальным загрязнением воды.

В облСЭС уточнили, что на начало купального сезона специалистами местных санитарных служб было отобрано 106 проб морской воды на бактериологические показатели. В результате анализа отклонения от нормы обнаружены в одной пробе ( пляж в районе гостиницы «Турист»). Взятые 25 проб на санитарно-химические показатели находятся в пределах среднемноголетних фоновых значений.

Эпидемиологи заверили, что контроль за состоянием морской воды будет проводиться в течение всего купального сезона.