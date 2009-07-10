Херсонщина: женщина попала в реанимацию после укуса паука

В Херсонской области женщина попала в реанимацию после укуса ядовитого паука.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, 42-летняя жительница села Новониколаевка Новотроицкого района 9 июля в 19.30 во время работы на приусадебном участке была укушена пауком. После укуса состояние пострадавшей резко ухудшилось и женщина была доставлена в реанимационное отделение Новотроицкой районной больницы. На данный момент состояние пострадавшей удовлетворительное.

Это уже третий случай укуса ядовитыми пауками в области с начала года.