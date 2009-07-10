От обезжиренной пищи полнеют

Исследование Корнельского Университета показало, что обычные люди съедают намного больше еды с этикеткой "пониженное содержание жира". Таким образом, "полезная" еда не спасает от ожирения. Это исследование проводилось путем наблюдений за перекусывающими американцами в кинотеатрах и на вечеринках.

Если едок выбирал закуску (в эксперименте использовались шоколадки) с низким содержанием жира, он съедал на 28% больше, чем обычно. Полные люди налегали на обезжиренную еду еще активней и съедали на 45% больше, чем обычно. Среднестатистический продукт с низким содержанием жира содержит на 11% меньше калорий, чем обычно.

Таким образом, "здоровая еда" лишь усугубляет проблему ожирения. Впрочем, в 2004 году голландские врачи опубликовали иное исследование, которое показало, что большие порции нежирной еды лучше для здоровья, чем маленькие порции жирной.

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