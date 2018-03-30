В мире приняли новые международные пищевые стандарты

Закончилось недельное совещание Комиссии по Кодекс алиментариус (ККА), на котором было принято более 30 новых международных стандартов, кодексов практики и руководящих принципов с целью улучшения безопасности пищевых продуктов во всем мире и защиты здоровья потребителей.

Снижение содержания акриламида в пищевых продуктах

Комиссия приняла меры по ограничению образования акриламида в пищевых продуктах. Кодекс практики предоставит национальным и местным органам, производителям и другим заинтересованным сторонам руководство для предотвращения и ограничения образования акриламида в продуктах из картофеля на всех этапах производственного процесса. Руководство содержит стратегии в отношении сырья, добавления других ингредиентов, а также обработки и нагревания продуктов питания. Химическое вещество акриламид, впервые выявленное в пищевых продуктах в 2002 году, образуется во время жарения, обжаривания и выпекания пищевых продуктов с высоким содержанием углеводов, таких как картофель фри, картофельные чипсы, кофе, печенье, кондитерские изделия и хлеб. Считается, что акриламид является возможным человеческим канцерогеном.

Уменьшение загрязнения полициклическими ароматическими углеводородами Комиссия приняла первые руководящие принципы для ограничения ввода полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) на завершающем этапе приготовления пищевых продуктов. В связи с тем, что процессы копчения и прямой сушки используются как в промышленности, так и в домашнем хозяйстве, руководство может также стать основой для программ по просвещению потребителей. Некоторые составные части ПАУ являются возможными человеческими канцерогенами, образуемыми во время сжигания топлива в процессах копчения и прямой сушки, используемых для приготовления пищевых продуктов.

Предотвращение загрязнения кофе охратоксином А

Комиссия приняла руководство, с помощью которого производящие кофе страны смогут разработать и применять свои собственные национальные программы по предотвращению и уменьшению загрязнения охратоксином А (ОТА). ОТА является грибным токсином и также считается возможным человеческим канцерогеном.

Сухие смеси для детей более старшего возраста

Комиссия приняла критерии в отношении присутствия сальмонеллы и других бактерий в сухих смесях для кормления детей в возрасте шести месяцев и старше и использования в специальных медицинских целях для детей раннего возраста. Особую обеспокоенность вызывает бактерия E. sakazakii, в отношении которой в 2008 г. Кодекс принял особые критерии для сухой смеси для новорожденных детей (в возрасте до 6 месяцев). Комиссия решила, что в странах с особым риском заражения E. sakazakii в результате потребления сухих смесей, предназначенных для детей более старшего возраста (то есть в странах со значительными популяциями детей грудного возраста с ослабленным иммунитетом), критерии в отношении E. sakazakii для сухих смесей, предназначенных для новорожденных детей, могут быть введены и для сухих смесей, предназначенных для детей более старшего возраста.

Сухие смеси, предназначенные для детей более старшего возраста, необходимо использовать только в целевых популяциях. К сожалению, их часто используют для кормления детей в возрасте до 6 месяцев. В стандарте подчеркнута необходимость включения такой проблемы неправильного использования продукта в просветительские кампании и учебные программы.

Листерия моноцитогенес в готовых к потреблению пищевых продуктах

Комиссия приняла критерии для микробиологического тестирования и мониторинга окружающей среды в отношении листерия моноцитогенес в готовых к потреблению пищевых продуктах. Для ряда продуктов, в которых бактерия не может расти, был установлен максимальный уровень ее содержания, в то время как в готовых к потреблению продуктах, где рост бактерии возможен, присутствие листерия моноцитогенес не будет допускаться вообще. С помощью этих критериев производители будут контролировать и предотвращать заражение готовых к потреблению пищевых продуктов этой бактерией, которая может приводить к листериозу, потенциально смертельной болезни. Здоровые люди редко заражаются листериозом, но он может вызывать выкидыши и мертворождения, а также серьезные и иногда смертельные инфекции у людей с ослабленной иммунной системой, таких как дети грудного возраста, пожилые люди, а также ВИЧ-инфицированные и проходящие химиотерапию лица.

Комиссия также приняла региональные стандарты в отношении продуктов из женьшеня, ферментированной соевой пасты и кочхучжана.

"Стандарты и руководящие принципы, окажут позитивное воздействие на жизнь людей в мире, - заявила Председатель ККА Карен Хьюлбак (Karen Hulebak). - Комиссия работает быстрее, чем когда-либо раньше, над решением самых насущных проблем в области безопасности пищевых продуктов, стоящих перед нами".

Эззеддин Бутриф (Ezzeddine Boutrif), директор отделения по вопросам питания и защиты потребителей, ФАО, отметил, что в настоящее время в странах, являющихся членами Кодекса, проживает 99% населения мира. "Применение стандартов и руководящих принципов Кодекса являются важной частью обеспечения защиты потребителей в любой части мира от небезопасных пищевых продуктов", - сказал он.

Комиссия также объявила о новых рабочих проектах, среди которых установление максимального уровня содержания меламина в пищевых продуктах и кормах. В течение ряда последних лет в пищевые продукты и корма незаконно добавлялся меламин в высоких концентрациях, что приводило к болезни и смерти. В связи с широким применением меламина в промышленности его следы могут быть обнаружены в пищевой цепи из-за его присутствия в окружающей среде. Благодаря установлению максимальных уровней правительства смогут отличать неизбежное присутствие меламина от его предумышленного подмешивания в пищевые продукты и корма.

Другие новые рабочие предложения, принятые Комиссией, включают следующие:

Принципы и руководства для содействия правительствам в разработке и использовании всесторонних национальных систем по контролю пищевых продуктов, которые защищают здоровье потребителей и обеспечивают справедливую практику в торговле пищевыми продуктами;

Практические методики по борьбе с вирусами в пищевых продуктах, в частности с норовирусами (NoV) и вирусами гепатита А (HAV) в сырых моллюсках и готовых к потреблению пищевых продуктах;

Предотвращение загрязнения бразильских орехов афлатоксином (токсическим веществом, вырабатываемым плесенью и приводящим к развитию рака у животных);

Установление максимальных уровней и определение планов выборочного контроля в отношении фумонизинов (токсических веществ, вырабатываемых грибами) в кукурузе и продуктах из нее.

"Мы приветствуем новых участников из числа развивающихся стран на совещании этого года, что отражает глобальную осведомленность в отношении важности проблемы безопасности пищевых продуктов и воздействие Доверительного фонда Кодекса", - заявил д-р Йорган Шлундт (Jørgen Schlundt), директор Департамента по безопасности пищевых продуктов, ВОЗ.

В заседаниях Комиссии принимало участие примерно 500 человек, представляющих 125 стран. Карен Хьюлбак, Соединенные Штаты Америки, была вновь избрана Председателем; Кнуд Остергаард (Knud Østergaard), Дания, Санджай Дейв (Sanjay Dave), Индия, и Бен Манииндо (Ben Manyindo), Нигерия, были вновь избраны Вице-председателями.

Комиссия Кодекс алиментариус, совместно созданная в 1963 г. Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), разрабатывает международные стандарты на пищевые продукты, защищающие здоровье потребителей, и обеспечивает справедливую практику в торговле пищевыми продуктами. Членами Комиссии являются 181 государство и одна организация, Европейское сообщество.

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