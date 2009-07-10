В Крыму объявлено штормовое предупреждение
11:13, 10 июля 2009Страна
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Повышена пожарная опасность
На сегодня в Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
«На территории автономии местами ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер, 15-20 метров в секунду», - сказано в сообщении.
Вместе с тем, в крымских лесах сохраняется повышенная пожарная опасность.
Как сообщал УНИАН, в конце июня ливень и град нанесли значительный ущерб посевам ряда районов автономии.
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