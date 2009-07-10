В киевских школах введут уроки профилактики ВИЧ/СПИДа
44% учеников - неосведомлены
Киевская городская государственная администрация изучает возможность введения в школах столицы курса профилактики ВИЧ/СПИДа для старшеклассников.
Об этом сообщили в горадминистрации.
"Мы должны ввести во все учебные заведения Киева такую важную дисциплину, как профилактика борьбы со СПИДом. Было бы хорошо, если бы ее преподавали классные руководители", - заявила первый заместитель председателя горадминистрации Ирена Кильчицкая.
С этой целью горадминистрация создала отдел мониторинга, который в январе-ноябре следующего года проведет первое исследование в школах на предмет необходимости введения такого курса.
Кильчицкая также отметила, что в школах Киева уже действует программа “Голосую за здоровый образ жизни”, которая предусматривает взаимодействие учебных заведений с медицинскими, научными и правоохранительными учреждениями.
По данным горадминистрации, 44% школьников не знают, как предотвратить инфицирование ВИЧ/СПИДа.