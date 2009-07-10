В киевских школах введут уроки профилактики ВИЧ/СПИДа

Киевская городская государственная администрация изучает возможность введения в школах столицы курса профилактики ВИЧ/СПИДа для старшеклассников.

Об этом сообщили в горадминистрации.

"Мы должны ввести во все учебные заведения Киева такую важную дисциплину, как профилактика борьбы со СПИДом. Было бы хорошо, если бы ее преподавали классные руководители", - заявила первый заместитель председателя горадминистрации Ирена Кильчицкая.

С этой целью горадминистрация создала отдел мониторинга, который в январе-ноябре следующего года проведет первое исследование в школах на предмет необходимости введения такого курса.

Кильчицкая также отметила, что в школах Киева уже действует программа “Голосую за здоровый образ жизни”, которая предусматривает взаимодействие учебных заведений с медицинскими, научными и правоохранительными учреждениями.

По данным горадминистрации, 44% школьников не знают, как предотвратить инфицирование ВИЧ/СПИДа.

korrespondent.net