Как лечиться малиной?

Полезные свойства малины:

1. Снимает воспаление, боль и жар. Этому чудесному свойству малина обязана тому же веществу, что и черная смородина – салициловой кислоте. Показания те же – мигрень и др.

2. Лечит горло. Если вас угораздило простудить горло, налегайте на малину: она богата фитонцидами – т.н. летучими растительными антибиотиками. Они губительно действуют на стафилококков и других возбудителей ангин.

3. Улучшает кроветворение. Как и абрикос и черная смородина, малина содержит кровотворный элемент железо, а также вспомогательные для кроветворения витамины фолиевую кислоту и В12, микроэлементы медь и кобальт.

4. Полезна детям и мужчинам. Малина богата цинком – микроэлементом, без которого не усваивается витамин А, который отвечает за рост и остроту зрения. Кроме того, цинк принимает участие в образовании мужского семени, поэтому на малину стоит налегать тем, кто хочет себя почувствовать мачо.

6. Укрепляет сосуды. Как и абрикосы, малина содержит флавоноиды и витамин С, которые в комплексе отлично укрепляют сосуды.

Сколько съедать для эффекта? 2-3 стакана в день.

Как лучше заготовить на зиму? Сушеные плоды малины очень пригодятся зимой для борьбы с простудами. Наиболее рациональный способ заготовки - тот же, что и для черной смородины: «сырое варенье». Для приготовления этого варенья берутся спелые, неповрежденные ягоды малины. Мыть их не надо – вымытую малину невозможно хорошо высушить, к тому же после мытья нежные ягоды будут повреждены и полученнное варенье может закиснуть. Дальше пересыпаете их сахаром - 2 кг сахара на 1 кг малины, перетираете и закрываете в банки. Хранить в холодильнике.

Предостережение. Не рекомендуется при нефрите и подагре, а также людям, страдающим заболеваниями желудка, кишечника, кровоточивостью и принимающим лекарства группы эналаприла.

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