Чтобы кожа была упругой

Ну, кто из нас не мечтает о гладкой и упругой коже, особенно когда за окном бушует лето?

Для этого мы начнем ежедневно, в течение нескольких недель массировать кожу гелями с экстрактами дрожжей, а также делать обертывания на основе кофеина и экстрактов водорослей.

При принятии душа живот рекомендуется массировать прохладной струей воды круговыми движениями в течение одной минуты, ведь подобный массаж стимулирует процесс обновления клеток.

Что же касается массирования живота пощипываниями, то это помогает очень хорошо бороться со складочками на нем, достаточно уделять этой процедуре ежедневно не более трех минут, тем самым, обеспечивая приток крови и сжигание жировых клеток.

Согласитесь, упругость ягодиц также имеет немалое значение, и в этом нам помогут средства по уходу за телом. Воспользовавшись кремами с соей и кофеином, мы регулируем процессы кровообращения, выводим шлаки и придаем коже эластичность. Если после горячего душа на распаренную кожу нанести облепиховое масло и сделать массаж, то тем самым мы сможем справиться с жировыми клетками.

А проводить массаж следует круговыми движениями по часовой стрелке.

Подтянуть ягодицы можно и при помощи мини-упражнений.

Лягте на живот и напрягите ягодицы, поочередно поднимайте ноги, удерживая их в воздухе по пятнадцать секунд каждую.

С каждой ногой следует выполнить по десять упражнений.

А как же оставить без внимания ноги? Их обязательно стоит демонстрировать окружающим, но они должны быть ухоженными и упругими в обязательном порядке. «Извлечь» из ног лишнюю жидкость нам помогут морская соль и экстракты водорослей, а хорошо укрепляет кожную ткань белый чай.

Можно воспользоваться и обертываниями для ног, которые позволяют добиться хорошего эффекта. Для этого можно воспользоваться таким составом: смешайте три столовых ложки порошка из водорослей с таким же количеством воды и нанесите смесь на ноги, обернув их пищевой пленкой. По истечении получаса смойте ее теплой водой.

www.gen.su