Отстраненный судом адвокат Проданчука опровергает обвинения

Отстраненный судом от процесса адвокат бывшего главного санитарного врача Украины Николая ПРОДАНЧУКА Николай ШУПЕНЯ опровергает обвинения Генеральной прокуратуры Украины, высказанные в адрес своего подзащитного о затягивании следствия.

Об этом Н.ШУПЕНЯ сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

«Неправда, что ПРОДАНЧУК затягивает досудебное следствие. Только за последние две недели Николай Георгиевич (ПРОДАНЧУК) дважды, а сегодня в третий раз уже в телефонном режиме уведомил Генеральную прокуратуру о том, что он готов подписать протокол о завершении досудебного следствия и приступить к ознакомлению с материалами уголовного дела», - сказал Н.ШУПЕНЯ.

Адвокат подчеркнул, что его подзащитный не скрывается от следствия. В то же время, по его словам, в случае завершения досудебного следствия защиту Н.ПРОДАНЧУКА в судебном процессе будет осуществлять другой адвокат – Галина БЕРЕГОВАЯ, поскольку его (Н.ШУПЕНЮ) решением Печерского районного суда Киева по представлению Генеральной прокуратуры отстранили от участия в процессе «за злоупотребление своими правами, препятствование установлению истины по делу и затягивание расследования».

Как сообщал УНИАН, 12 июня пресс-служба Генеральной прокуратуры распространила информацию о том, что адвокат бывшего главного санитарного врача Украины Николая ПРОДАНЧУКА Николай ШУПЕНЯ, достоверно зная о местопребывании своего подзащитного, своевременно не информировал об этом органы следствия для затягивания расследования дела.

В Генпрокуратуре заявили, что в мае 2009 года Н.ПРОДАНЧУКА неоднократно вызывали для объявления и процессуального оформления окончания следствия, а также для ознакомления с материалами дела, однако он преднамеренно, при содействии своего адвоката, уклонялся от явки к следователю.

Справка УНИАН. Генпрокуратура проводит расследование по уголовному делу по обвинению бывшего первого заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Н.ПРОДАНЧУКА в превышении служебных полномочий, в частности, в даче разрешения на ввоз без регистрации вакцины для профилактики кори и краснухи индийского производства.