Первая помощь при поносах

Возникает понос от разных причин. Иногда его причиной может стать страх или внезапный испуг (медвежья болезнь). Часто понос является результатом отравления, когда организм выбрасывает из себя недоброкачественные продукты питания. При воспалениях слизистой кишечника, когда перистальтика ускорена, тоже может возникнуть неоднократное выделение жидкого стула.

Больного следует уложить в постель и назначить лечение голодом. Если в стуле нет слизи и крови, то ему можно разрешить питье слегка подслащенного чая, кефира, слизистые супы, сухарики. Исключить из пищи жареные, острые блюда, овощи, фрукты, молоко. Лучшее лечение при поносе — голод (как делают все животные).

В жаркое летнее время маленькие дети нередко болеют расстройством желудка и кишечника. Справиться с этим расстройством тем труднее, чем больше они запущены. Между тем есть простое средство, которое почти всегда бывает под рукой и в течение 1-2 дней дает хорошие результаты. Нужно взять чайную ложку хорошего риса, залить ее 6 чашками воды, поставить на медленный огонь и кипятить. Полученный отвар остудить и теплым давать больному ребенку по 1/3 чашки каждые два часа. Отвар пропустить через марлю, а рис использовать в кулинарии.

Старинное народное средство от поноса — водка с солью. На 200 мл водки — 1 столовая ложка соли. Выпить сразу.

Примерно 200 г грецких орехов расколоть и достать перегородки. Залить их 200 мл спирта и настаивать в течение 3 дней. Принимать 3-4 раза в день по 5-6 капель. Как только понос начинает проходить, число капель уменьшают. Средство это очень сильное и при передозировке может привести к запору.

Ржаные сухари залить водой и дать настояться в течение 1 часа. Пить воду из-под сухарей в течение дня.

При сильном поносе у взрослых принимают в пищу 1/2 чайной ложки толченой кожицы куриного желудка. Для этого нужно тщательно отделить твердую кожицу куриного желудка, вымыть ее, высушить на солнце. Кожица мелко растирается. Принимать 1-2 раза в день.

Полезно сделать слабо розовый раствор марганцовки. Взрослым давать по 1 стакану на прием при поносе, детям по полстакана. Одного или двух приемов часто бывает достаточно, чтобы вылечить больного. Наряду с приемом марганцовки рекомендуется делать клизму из того же раствора, особенно детям. Средство неоднократно спасало грудных детей от смерти, когда не помогали никакие другие лекарства.

Растительные лекарственные средства, применяемые при поносе, разнообразны.

Щавель конский — цветы и семена заваривают как чай, настаивают 8 часов, утром пьют натощак вместо чая с сахаром.

Черника — при обычном поносе хорошо помогает отвар ее ягод. Заваривать и пить как чай.

firsthelp.su