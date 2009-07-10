Девочки чаще недооценивают свои способности

Почему девочки хуже успевают по математике, чем мальчики попытались разобраться психологи из Университета Висконсина в Мэдисоне /University of Wisconsin-Madison; США/. Для этого были изучены результаты общенациональных тестов, проводимых в США среди школьников разных классов и результаты аналогичных международных исследований. В очередной раз было доказано, что представительницы прекрасного пола не обладают особенными «нематематическими» мозгами – все дело в местных культурно-психологических особенностях, пишет Washington ProFile.

Там, где получение математических знаний не считается чем-то необычным для девочек, последние преуспевают на этом поприще, не уступая мальчикам. В свою очередь там, где существуют гендерные предубеждения, девочки получают худшие отметки по математике. В США в младших и средних классах школы девочки учатся примерно также как мальчики, однако в старших классах они отказываются от уроков математики и, в результате, демонстрируют худшие отметки на выпускных экзаменах. При этом, число женщин-математиков, получивших докторские степени в США стабильно растет.

В прошлом году Университет Висконсина опубликовал результаты схожего исследования, в рамках которого анализировался интерес мальчиков и девочек к точным наукам, напоминает Washington ProFile. Авторы исследования утверждали, что многие родители и учителя жалуются, что школьницы не просто не проявляют интереса к математике, физике, геометрии и т.п., но и активно отказываются изменить свое отношение к этим предметам. Статистика, которую ведут организации, объединяющие американских ученых - например, Национальный фонд науки /National Science Foundation/ - также показывает, что число представительниц прекрасного пола, посвятивших себя изучению точных дисциплин, постепенно снижается. В частности, выпускницы американских вузов получают около 20% дипломов инженеров - однако среди действующих инженеров их доля не превышает 11%.

По мнению авторов, для того, чтобы исправить положение, требуется не культивировать интерес к наукам, а внушать девочкам чувство уверенности в своих силах. Дело в том, что девочки чаще склонны недооценивать свои способности, чем мальчики. Более того, девочки падают жертвой стереотипов: учителя склонны переоценивать математические таланты школьников и недооценивать школьниц. То есть, главным препятствием для успехов являются не объективные причины - например, неудачные программы или учебники, а "чистая" психология.

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