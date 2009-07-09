В Киеве пройдет благотворительная вечеринка для помощи онкобольным

В Киеве завтра состоится благотворительная вечеринка “Бомонд за здоровье Украины”, средства от которой пойдут на помощь 15-летнему онкобольному Вадиму ГРЕБЕНЮ.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель медиа-альянса “За здоровую Украину” Лидия БУЦКАЯ.

По ее словам, для участия в вечеринке приглашаются все желающие.

“На просьбу принять участие в этой благотворительной акции отозвались известные спортсмены и деятели искусств Украины. Все, кто придут на вечеринку, смогут лично пообщаться с ними”, – отметила Л.БУЦКАЯ.

Она сообщила, что благотворительную вечеринку посетят, в частности, чемпион мира, четырехкратный Олимпийский призер по метанию молота Александр КРИКУН, призер Олимпиады в Сиднее по прыжкам в воду Анна СОРОКИНА, заслуженный деятель искусств Михаил ПОПЛАВСКИЙ, композитор и пианист Юрий ВИНОГРАДОВ, певицы Оксана ХОЖАЙ, Ольга ЮНАКОВА, другие эстрадные исполнители.

“Состоится благотворительный аукцион, где можно будет приобрести произведения украинских художников из галереи “Еsher”, а также патриотическую украинскую одежду”, - отметила Л.БУЦКАЯ.

Она надеется, что во время этой благотворительной акции удастся собрать 100 тыс. грн. на операцию больному раком юноше.

Благотворительная вечеринка начнется завтра в клубе “Barsky” (ул. Басейная, 2) в 20.00.