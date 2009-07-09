Днепропетровску угрожает техногенная катастрофа

Прекращение строительства метро в Днепропетровске угрожает городу техногенной катастрофой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета со ссылкой на результаты заседания рабочей группы депутатов облсовета по изучению состояния дел и проблемных вопросов строительства первой очереди метрополитена в Днепропетровске.

“Теоретически возможное отключение строительства метро за долги за потребленную электроэнергию, которые превышают 2 млн. грн., может иметь для города непредсказуемые последствия и угрожает техногенной катастрофой”, - цитирует пресс-служба выступления депутатов.

На сегодняшний день предприятие „Днепропетрострой” также имеет 2,5 млн. грн. долгов перед Пенсионным фондом, около 3 млн. грн. - за товарные поступления, 0,5 млн. грн. по выплате заработной платы.

За первое полугодие 2009 г. подрядчик уже построил 55 метров тоннеля метро, стоимость этих работ составляет 15 млн. грн., из которых 7,5 млн. грн. израсходованы на обустройство безопасности тоннеля. Теперь из-за отсутствия финансирования из госбюджета работы остановлены. Имеющиеся средства идут на откачивание воды и другие работы, связанные с поддержанием безопасности подземных выработок.

Депутаты Днепропетровского облсовета на основании акта техногенной экспертизы состояния метрополитена, которая осуществляется сейчас соответствующими службами, решили обратиться в Кабинет министров, Верховную Раду и к Президенту Украины с требованием выделить необходимые средства на продолжение строительства метро. В текущем году на это необходимо 273 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала председателю Днепропетровской ОГА Виктору БОНДАРЮ при пересмотре госбюджета перераспределить 500 млн. грн., выделенных в текущем году на строительство метрополитена в Донецке, в пользу Днепропетровска, то есть выделить городу из этой суммы на строительство метро 220 млн. грн.