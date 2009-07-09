Разработчники лекарств в сговоре с производителями дженериков?

Крупные фармацевтические компании подозреваются в сговоре с производителями препаратов-джененриков, сообщает BBC. Европейская комиссия начала расследование причин задержки появления на рынке дешевых аналогов оригинальных препаратов (дженериков).

Группа специалистов во главе с комиссаром Еврокомиссии по конкуренции Неели Крус (Neelie Kroes) опубликовала отчет, согласно которому фармацевтические компании используют разнообразные методы, чтобы увеличить сроки оборота препаратов на рынке, а также отложить появление их более дешевых аналогов.

По данным отчета, в некоторых случаях с момента окончания срока действия лицензии на препарат до появления в продаже дженерика проходит более семи месяцев. Такая задержка вызвана попытками фармацевтических компаний компенсировать затраты на разработку и производство лекарств различными методами.

Под внимание Еврокомиссии попала французская фармкомпания Servier, производящая лекарство от гипертонии периндоприл ("Престариум"). Компания подозревается в сговоре с несколькими производителями джененриков, среди которых Krka, Lupin, Matrix, Niche Generics и Teva.

В 2005 году фармацевтический гигант AstraZeneca был оштрафован на 60 миллионов евро. Причиной наложения штрафа стали искусственно созданные препятствия к появлению дешевых аналогов препарата "Лосек" (омепразол).

Сотрудники Британской ассоциации производителей дженериков (BGMA) заявляют, что задержки в появлении на рынке дешевых аналогов патентованных лекарств увеличивают стоимость медицинского обслуживания без положительных эффектов на здоровье населения. По данным BGMA, дженерики составляют 64 процента лекарств на британском рынке, тогда как их совокупная стоимость не превышает трети общей стоимости всех препаратов.

medportal.ru