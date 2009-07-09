Волынь: Президент вручил ключи от домов семи многодетным семьям

В с. Карпиловка Киверцевского района Волынской области Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручил ключи от домов семи многодетным семьям в рамках реализации совместного проекта власти и бизнеса «Согрей любовью ребенка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, выступая перед жителями села, В.ЮЩЕНКО отметил, что государство в последние годы уделяет пристальное внимание проблемам многодетных семей, национального усыновления и тому подобное.

В этом контексте он подчеркнул важность привлечения к помощи многодетным семьям представителей бизнеса. На сегодняшний день, сообщил Президент, на Волыни проектом «Согрей любовью ребенка» охвачено 57 многодетных семей.

«Сделано много, 76% заданий этого проекта на Волыни выполнено», - констатировал Президент.

В то же время он добавил, что общество, бесспорно, должно осознавать, что количество семей этой категории будет расти, а их проблемы и в дальнейшем будут требовать решения.

«Государство начинается с семьи», - убежден Президент.

Глава государства поблагодарил предпринимателей, которые активно участвуют в проекте «Согрей любовью ребенка».

Президент также осмотрел дом одной из семей, которые получили сегодня жилье.

*** В настоящее время на Волыни проживает 13 тыс. 343 многодетных семей, которые воспитывают трех и больше детей (более 4% всех семей области), 62 семьи воспитывают десять и больше несовершеннолетних детей. Из них государственную помощь семьям с детьми получают 7870 семей, социальную помощь малообеспеченным семьям - 6776, жилищные субсидии - 758.