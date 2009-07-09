Ночные смены убивают

Группа исследователей Гарвардского университета пришла к выводу, что работа в ночные смены является причиной возникновения целого ряда опасных заболеваний - ожирения, диабета и болезней сердечно-сосудистой системы.

У работающих в ночные смены снижается уровень лептина в крови, что, в долгосрочной перспективе, повышает риск ожирения. Одновременно, резко увеличивается выработка "гормона стресса" – кортизола и повышается кровяное давление.

Один из руководителей исследования, Франк Шир говорит: " Существуют убедительные доказательства увеличения риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и системы обмена веществ для работающих в ночные смены и по скользящему графику. В то же время механизм этого явления еще предстоит понять".

Более ранние исследования на животных показали, что "замена дня на ночь" может привести к самым неприятным результатам и даже преждевременной смерти.

Исследования также показали, что ночные смены особенно опасны для женщин. Те из них, кто работают хотя бы три ночи в месяц на протяжении 15 лет могут заболеть раком прямой кишки, шансы заболевания раком молочной железы также резко увеличиваются.

Ученые дают некоторые советы, которые помогут минимизировать вред, наносимый организму ночным трудом:

- Работодатель должен позволить работнику несколько 20-минутных перерывов во время ночной смены, с тем, что бы он мог подремать и несколько восстановить силы

- Работающим в ночные смены следует предоставлять больше выходных

- После ночной смены следует спать в затемненном помещении

- Во время ночной смены и перед дневным сном следует избегать обильной еды, алкоголя и кофе.

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