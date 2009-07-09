Чем опасна сексуальная интернет-зависимость?

В середине 90-х годов прошлого века появился новый термин «Интернет-зависимость», который предложил доктор Айвен Голдберг. Этот недуг уже прочно вошёл в терминологию западных психиатров, но то, что эта новоиспечённая болезнь ещё не лечится у нас, не говорит о том, что подобного заболевания у нас нет.

Наоборот, глобальная продвинутость молодёжи, абсолютная безграмотность большей части старшего поколения в IT-технологиях, привели к тому, что для нашего общества проблема компьютерной зависимости стоит наиболее остро. Когда подросток формируется, родители не всегда могут отслеживать в должной степени его «общение» с компьютером; потом, когда человек взрослеет, менять что-либо становится невозможно. В итоге люди приобретают статус носителя пагубной страсти, от которой не лечит ни один врач. Зависимость от компьютера влияет не только на общие функции организма, но и на психику, что также отражается и на интимной стороне жизни человека.

Сегодня достаточно большое количество семейных пар стоят на грани распада из-за киберсексуальной зависимости. Что заставляет человека, идти по пути поклонника виртуальной Венеры?

Здесь несколько причин. Во-первых, это полная анонимность и полное отсутствие необходимости психологически приспосабливаться под партнёра.

Во-вторых, это полная вседозволенность, хотя бы и воображаемая. Взрослые люди, страдающие этим недугом, в целом, отличаются достаточно высоким интеллектуальным развитием, которое, в свою очередь, позволяет работать хорошо развитому воображению, удовлетворяя тем самым немыслимые сексуальные фантазии.

Каковы симптомы «болезни» в поведении близкого человека, которые должны насторожить?

1. Вся его информация хранится под паролем.

2. Болезненная тяга к Сети, когда человек не в состоянии оторваться от компьютера.

3. Притупление полового влечения на протяжении долгого времени.

4. Возникновение странных просьб относительно интимной стороны жизни, вроде «ты не испытывал(а) когда-нибудь влечение к представителям своего пола»?

Как вернуть близкого человека? Вопрос очень сложный. Ставить ультиматум – глупо. Жизнь и работа современного человека без компьютера немыслима, особенно, если человек работает, к примеру, сисадмином или веб-дизайнером.

Что можно сделать в первую очередь? Прежде всего, убрать из спальни все посторонние вещи. Если случилось так, что Вы не можете позволить себе квартиру больших размеров и ограничиваетесь только одной комнатой, то постарайтесь, чтобы компьютер и телевизор не были включены. Попробуйте привлечь внимание своей второй половины к себе.

efamily.ru