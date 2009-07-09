Как увеличить свой рост?

Юноши, согласно медицинским данным, растут до 22 лет. Но даже если такого и не случится, есть несколько вариантов. Вкратце ознакомимся с ними.

Первый – это весьма дорогостоящая операция, имеющая целью увеличение костей нижних конечностей, а, проще говоря, ног. Вначале разрезаются кости одной голени, а потом эти кости скрепляются и удлиняются особым методом. Ну а потом врачи примутся за вторую ногу. Приготовьтесь быть прикованным к больничной койке месяцев этак на 8-9. В молодом возрасте все эти перипетии могут показаться не очень серьёзными, не правда ли? Но! Увеличение роста в результате этой процедуры будет не более 5 см, к тому же вам придётся ещё много лет (!) наблюдаться у врачей в целях профилактики осложнений. О цене этой манипуляции мы уж не будем говорить… Так и напрашивается вопрос: а оно вам нужно?

Поэтому остановите внимание на более естественном способе – физических упражнениях. Найдите специалиста, который порекомендует комплекс, и при вашем терпении и прилежании рост в течение полугода увеличится на те же самые 5-7 см, а, возможно, и больше! И никаких операций, никаких кровопролитий, болей и больших затрат. Есть и ещё один плюс: ваша костно-мышечная система будет привыкать к растяжкам постепенно, не вызывая никаких побочных явлений.

Упражнения займут примерно 20 минут в день, но они должны быть регулярными! При этом - вы ведёте обычный (активный) образ жизни, не нарушая привычный режим. К сожалению, мы не можем привести методику, но найти её – отнюдь не сложно. Более того, если вы проживаете в большом городе, обратитесь в специальный центр, где под руководством профессионалов сможете регулярно заниматься упражнениями, направленными на увеличение «зон роста». Тем более что у вас они пока что ещё открыты.

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