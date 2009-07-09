Hовое революционное лечение глаз

Специалист по заболеваниям глаз профессор Джон Маршалл из Королевского колледжа в Лондоне, Великобритания, разработал новое революционное лечение глаз с помощью лазера, которое возвращает глазам молодость и предотвращает ухудшение зрения с возрастом. Возрастная макулярная дегенерация - это заболевание, при котором мембрана на задней стенке глаза засоряется естественными отходами, производимыми светочувствительными клетками, и это замутняет зрение.

В молодости специальные ферменты очищают глаз, но с возрастом эта систем начинает давать сбои. Безболезненная процедура с помощью лазера с импульсом малой длительности стимулирует образование ферментов, очищающих глаз, и зрение человека улучшается. Первые исследования с участием 50 человек с диабетическим заболеванием глаз, которое развивается быстрее, чем возрастная дегенерация макулы, дают надежду на успешное лечение.

В данный момент профессор Маршалл планирует проведение исследования с участием больных, страдающих возрастной макулярной дегенерацией одного глаза, применяя лазер на глазу, который видит лучше, чтобы спасти зрение. Согласно известным данным, если у пациента поражен один глаз, на втором глазу заболевание развивается в течение полутора-трех лет. "Если мы сможем задержать развитие заболевания на три, пять, шесть, семь или десять лет - это докажет, что принцип работает. С помощью лазера мы пытаемся останавливать процесс старения", - рассказал профессор Маршалл, целью лечения которого является предотвращение потери зрения и сохранение зрения на всю жизнь.

Профессор надеется, что лечение будет общедоступным через 2-5 лет, и однажды люди, в семье которых известны случаи заболевания возрастной дегенерации макулы, смогут проходить профилактическое лечение с целью предотвращения заболевания. К сожалению, процедура не поможет восстановить зрение тех, кто уже потерял его в результате болезни, сообщает портал.

likar.info