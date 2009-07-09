В Украине на самом деле появится семейная медицина?

Вчера на заседании Кабинет министров Украины был рассмотрен и одобрен проект Закона «Об утверждении общегосударственной программы развития первичной медико-санитарной помощи на принципах семейной медицины на период до 2011 года» и проект распоряжения правительства «О создании межведомственной рабочей группы по вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в сельской местности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По словам министра здравоохранения Василия КНЯЗЕВИЧА, сеть заведений здравоохранения, оказывающих помощь сельским жителям, нуждается в существенной оптимизации, поскольку не позволяет обеспечить доступность и надлежащее качество медицинской помощи жителям села. Это, в первую очередь, касается фельдшерско-акушерских пунктов, сельских врачебных амбулаторий и участковых больниц. Есть определенное количество сельских заведений, которые не используют свои мощности, что приводит к неэффективному использованию ограниченных финансовых возможностей сельских и поселковых советов. В первую очередь это относится к участковым больницам.

Так, из 580 участковых больниц 41 заведение обслуживает сельского населения меньше нормативного показателя (меньше 1,5 тыс. чел.), и нуждается в реорганизации в заведение общей практики семейной медицины, около половины участковых больниц использует коечный фонд не по назначению (как койки социального применения, особенно в зимний период). Вместе с тем, есть районы, где существует потребность в формировании более мощной сети заведений. Так, более 250 сел с населением от 500 до 1000 человек не имеют фельдшерско-акушерского пункта.

На сегодняшний день Минздрав видит решение этой проблемы в оптимизации сети заведений здравоохранения. С этой целью разработана модель первичной медико-санитарной помощи на селе, основной организационной структурной единицей которой должен стать районный центр первичной медико-санитарной помощи, который будет координировать деятельность всех сельских заведений здравоохранения. Кроме того, Минздравом проработаны табели оснащения сельских врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов и тому подобное.

Специалисты убеждены, что выполнение данной программы позволит несколько улучшить состояние здоровья жителей села и улучшит тяжелую демографическую ситуацию.

Одобренный правительством законопроект передан в Верховную Раду Украины.

Кроме того, созданная Кабмином Межведомственная рабочая группа по вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в сельской местности, в состав которой вошли представители Министерства экономики, Министерства регионального развития и строительства, Министерства окружающей природной среды, Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства труда и социальной политики, Министерства транспорта и связи, уже в ближайшее время проведет такую работу:

проработает модели реорганизации первичной медико-санитарной помощи на селе путем структурно-организационного и финансово-экономического разграничения первичной и вторичной (специализированной) помощи с учетом особенностей административно-территориальных единиц;

определит потребность в строительстве типовых зданий сельских заведений здравоохранения, медицинском оборудовании, транспорте и средствах связи в соответствии с табелем оснащения с учетом результатов инвентаризации, подготовит соответствующие финансово-экономические расчеты;

разработает предложения по совершенствованию порядка финансирования заведений первичной медико-санитарной помощи на селе, повышению заработной платы медицинским работникам и обеспечению их жильем.