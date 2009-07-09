В Черкассах открыто новое проктологическое отделение
Внедрят новые технологии
На базе Черкасской областной больницы торжественно открыли новое проктологическое отделение. Предоставление проктологической помощи больным до этого времени осуществлялось на базе отделения хирургии, однако потребность разграничения и расширения этих служб уже давно стала неотложной.
По словам пресс-секретаря Главного управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации, новое отделение рассчитано на 20 койко-мест и располагается на высвобожденных площадях прежнего отделения кардиохирургии.
– В отделении будет оказываться профессиональная помощь больным со всей области, которые имеют проктологическую патологию, – отметил главный врач Черкасской областной больницы Валерий ЧЕРНЯК.
По словам заведующего проктологическим отделением Черкасской областной больницы Олега СТРАТИЙЧУКА, сравнительно с аналогичным периодом в прошлом году специалистам удалось почти вдвое увеличить объемы предоставления проктологической помощи, в том числе и оперативных вмешательств.
В новых условиях работы отделение запланировано внедрение в медицинскую практику новых современных технологий и методов лечения.