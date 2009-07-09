В Черкассах открыто новое проктологическое отделение

На базе Черкасской областной больницы торжественно открыли новое проктологическое отделение. Предоставление проктологической помощи больным до этого времени осуществлялось на базе отделения хирургии, однако потребность разграничения и расширения этих служб уже давно стала неотложной.

По словам пресс-секретаря Главного управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации, новое отделение рассчитано на 20 койко-мест и располагается на высвобожденных площадях прежнего отделения кардиохирургии.

– В отделении будет оказываться профессиональная помощь больным со всей области, которые имеют проктологическую патологию, – отметил главный врач Черкасской областной больницы Валерий ЧЕРНЯК.

По словам заведующего проктологическим отделением Черкасской областной больницы Олега СТРАТИЙЧУКА, сравнительно с аналогичным периодом в прошлом году специалистам удалось почти вдвое увеличить объемы предоставления проктологической помощи, в том числе и оперативных вмешательств.

В новых условиях работы отделение запланировано внедрение в медицинскую практику новых современных технологий и методов лечения.