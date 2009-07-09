Финансовые трудности ухудшают фигуру

Стресс может привести к тому, что человек набирает лишний вес, утверждают ученые, опубликовавшие результаты своей работы в июньском выпуске журнала American Journal of Epidemiology. Это исследование - первое в своем роде, в котором была рассмотрена связь между лишним весом и различными видами стресса, вызванного проблемами на работе, финансовыми затруднениями, напряженными отношениями в семье и приступами тревожности.

«Состояние экономики сегодня приводит к стрессу, а стресс связан с возникновением заболеваний сердечнососудистой системы и повышенным риском развития рака. Наше исследование показало, что стресс также связан с лишним весом», - рассказал автор нового исследования Джейсон Блок (Jason Block) из Гарвардского университета.

Различные разновидности стресса оказывают большее влияние на женскую фигуру, считают ученые. Вдобавок к стрессу, связанному с финансовыми проблемами и трудностями на работе, женщины поправлялись, когда у них возникали проблемы в семье или они считали, что жизненные обстоятельства их в чем-то ограничивают. Что касается мужчин, они не поправлялись, если сталкивались с проблемами в семье. Влияние на их вес оказывал стресс, связанный с недостатком власти на работе или неинтересной работой, не подразумевающей освоения новых навыков.

В трудные периоды жизни люди часто меняют свое пищевое поведение, что отражается на их фигуре. Лишний вес, связанный со стрессом, также зависит от пола, типа употребляемой пищи, и от того, был ли человек полным независимо от стресса. Эти факторы оказывают особое влияние на вес некоторых людей в стрессовых ситуациях, в то время как другие люди могут набрать меньше лишнего веса, или даже похудеть.

В общем, ученые пришли к выводу, что люди, которые чаще страдали от психологического стресса, набирали больше лишних килограммов, если они и до этого были склонны к полноте. Подобные проблемы не возникали у людей с более низким индексом массы тела, даже если они попадали в похожие стрессовые ситуации.

newsland.ru