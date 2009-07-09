В Донецкой области массовое отравление детей

Причиной госпитализации 15 детей из оздоровительного центра «Солнечный берег» в Донецкой области 3 июля стала острая кишечная инфекция.

Об этом УНИАН сообщили в областной санитарно-эпидемиологической станции.

В облСЭС уточнили, что первоначально из детского оздоровительного центра «Солнечный берег» в лечебные учреждения Першотравневого района и Мариуполя было госпитализировано 20 детей. После осуществления клинического, клинико-лабораторного и бактериологического обследования диагноз не был подтвержден у 5 детей.

Больные дети получили необходимую медицинскую помощь и 4 и 5 июля были выписаны из больниц для медицинского наблюдения в амбулаторных условиях, так как не нуждались в лечении в стационаре.

По результатам проведенного санитарно-эпидемиологического расследования у повара и кухонной работницы ДОЦ «Солнечный берег» выделен возбудитель инфекции. Они от работы отстранены.

В облСЭС отметили, что наиболее вероятным фактором передачи инфекции послужили пищевые продукты, которые изготавливались на пищеблоке детского центра и употреблялись детьми 2 июля на ужин: напиток кофейный, пюре картофельное и котлеты из филе курицы.

Загрязнению пищи содействовало несоблюдение правил личной и общественной гигиены персоналом пищеблока, нарушение технологии изготовления блюд, некачественная обработка технологического оборудования, инвентаря, столовой посуды после использования, а также текущая уборка помещений, констатировали в облСЭС.

По результатам расследования привлечены к административной ответственности директор ДОЦ «Солнечный берег» и заведующая пищеблоком.

Постановлением заместителя главного государственного санитарного врача Донецкой области в ДОЦ «Солнечный берег» запрещено открытие второй смены с 12 июля до устранения выявленных нарушений.

Областная СЭС организовала внеочередные комплексные проверки всех ДОЦ южной и северной зон Донецкой области, усилила контроль за осуществлением дезинфекционных мероприятий, снабжением пищевыми продуктами и водой.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в больницы Першотравневого района Донецкой области и Мариуполя с признаками пищевого отравления были госпитализированы 20 детей в возрасте 10-14 лет. Все пострадавшие отдыхали в детском оздоровительном центре «Солнечный берег» (пгт Ялта), принадлежащем ОАО «Точмаш» (Донецк).