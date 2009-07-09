Житель Херсона попал в реанимацию после укуса гадюки

Житель Голопристанского района Херсонской области попал в реанимацию после укуса гадюки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Главного управления МЧС в Херсонской области, 8 июля в лесополосе неподалеку от поселка Рыбальче местный 41-летний житель не заметил пресмыкающегося, похожего на серую степную гадюку. После укуса в руку он обратился в больницу и был сразу госпитализирован. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении Голопристанской ЦРБ в состоянии средней тяжести.

За текущий период это уже пятый случай укуса ядовитыми змеями в области. Все пострадавшие, к счастью, после лечения пошли на поправку.