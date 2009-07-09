Хруст пальцами вреден для суставов

Медики периодически возвращаются к изучению вопроса о посторонних звуках в суставах. Многие любят похрустеть не только пальцами, но и шеей, и даже локтями. Привычку чаще всего объясняют ощущением скованности в теле и в суставах, желанием потянуться.

На древнем Востоке традиционно вдовы заламывали руки, скорбя и оплакивая мужей. Но получалось у них это не очень эффектно. Громких звуков не выходило. По мнению физиологов, это было потому, что во время стресса в суставе увеличивается объем синовиальной жидкости, и это не дает суставу издавать резкий звук. Приходилось нанимать специальных «плакальщиц».

Британские медики искали причину щелчков и смоделировали прибор, изображающий физиологию сустава при сгибах и растяжении. При долгих статических нагрузках ткани сустава плотно прилегают друг к другу. Затем при резком растяжении внутри него падает давление, вследствие чего жидкость «вспенивается» - согласно явлению кавитации из-за резкого снижения давления в жидкости образуются пузырьки газа. А так как сустав герметичен, то после снятия усилия пузырек газа снова моментально растворяется в жидкости. Вот эти хлопки лопающихся пузырьков мы и слышим.

По другой версии ортопедов, звук возникает в соединительнотканных структурах, т. е. в сухожилиях и связках. Во время сгиба или растяжения сустава сухожилия, перескакивая через блочок, рождают характерный звук. Частое насильное восстановление данным способом суставных поверхностей влечет за собой дестабилизацию сустава, предупреждают травматологи, это чревато вывихами, подвывихами и ущемлениями нервов.

Председатель Союза немецких ревматологов (BDRh) доктор Эдмунд Эдельманн (Edmund Edelman) также не находит в этом времяпрепровождении пользы, вернее, усматривает вред. «Тот, кто часто повторяет такие щелчки, в дальнейшем рискует получить больные суставы», - предостерегает он. «Сверх того, при постоянной неестественной нагрузке на сустав хрящ может раздробиться или протереться до соединительной ткани». Утверждение о том, что никаких проблем в щелчках пальцев нет, а после такой процедуры сустав только укрепляется и становится более упругим, не выдерживает критики. Особенно данная привычка вредна при предрасположенности к артритам. В мире, по скромным подсчетам врачей, различными нарушениями работы суставов страдают около 40 миллионов человек, и только 7 миллионов обращаются к врачам.

newsland.ru