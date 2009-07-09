В 2009 году уровень заболеваемости туберкулезом среди подростков Киева вырос на 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила главный внештатный специалист по детской фтизиатрии Главного управления охраны здоровья КГГА и Министерства здравоохранения Галина ПЕТРОВСКАЯ на заседании совета по вопросам противодействия туберкулезу, которое состоялось в мэрии под руководством первого заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ.

Г.ПЕТРОВСКАЯ проинформировала, что у детей подросткового возраста – от 14 до 18 лет – туберкулезную палочку выявляют одновременно не только реакцией Манту, но и методом флюорографии.

«У нас среди такой группы детей отмечается рост заболеваемости почти на 30%. Так заболело подростков у нас уже около 12 человек», - сообщила Г.ПЕТРОВСКАЯ, говоря о динамике распространения заболеваемости в период января-мая этого года.

В то же время, отметила специалист, существует проблема с выявлением заболевания среди маленьких детей, у которых диагностируют туберкулез реакцией Манту.

«Охват реакцией Манту детей от года до 14-ти лет снизился и составляет всего 9% за 5 месяцев этого года… В связи с массовым отказом родителей от туберкулезной диагностики, а также с недостаточным обеспечением лечебной сети туберкулином в связи с его подорожанием и имеем такой низкий охват. С низким охватом у нас снизилось и выявление туберкулеза у детей», - подчекнула Г.ПЕТРОВСКАЯ.

Так, по ее данным, за 5 месяцев этого года заболеваемость детей, согласно отчетам, снизилась почти вдвое и составила коэффициент 1,3, тогда как за аналогичный период прошлого года он был 3,2.

Для улучшения ситуации, по ее словам, необходимо, чтобы санэпидслужбы города взяли под контроль охват детей диагностикой.

«Нужно, чтобы он составлял не менее 95%. Только благодаря такому охвату мы можем предупредить эпидемию туберкулеза среди детей», - убеждена специалист.

В свою очередь, главный государственный санитарный врач Киева Анатолий ПОНОМАРЕНКО, ссылаясь на результаты мониторинга за 5 месяцев этого года по отказам от прививок в родильных домах столицы, сообщил, что вакцинация была сделана 77,8% новорожденных (из 14 тыс. 338 рожденных детей вакцинацию прошли 11 тыс. 160), а 11,3% родителей отказались от проведения вакцинации их новорожденным – это 1 тыс. 623 ребенка.

Для сравнения, в 2008 году от прививки против туберкулеза наворожденным в роддомах города отказались 2 тыс. 402 матери (6,9% от числа новорожденных).

В целом на сегодняшнем заседании отмечалось, что эпидемическая ситуация с туберкулезом в Киеве, как и в Украине, остается напряженной.

Участники встречи приняли решение до следующего заседания, которое состоится в сентябре этого года, наработать предложения по програме борьбы с эпидемией в городе, а до 1 августа во всех районах столицы создать районные советы по противодействию распространению туберкулеза.

В интервью журналистам И.КИЛЬЧИЦКАЯ после окончания совещания отметила, что власти сейчас прилагают все усилия для того, чтобы направить свои силы на улучшение ситуации по борьбе с туберкулезом. В частности, несмотря на экономичский кризис, запланированы деньги на ремонт больниц.

«Лично я взяла шефство над детской туберкулезной больницей. Ежемесячно ей помогаю. Знаю этих деток, езжу туда», - добавила первый заместитель председателя КГГА.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ также рекомендовала не отказываться от диагностики, в частности родителям - от вакцинации детей.

«Я своим детям делала обязательно эти прививки - на третий день. И рекомендую всем это делать», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.