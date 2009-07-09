Херсонские медики не будут платить за проезд в транспорте

Городской совет Херсона разрешил бесплатный проезд участковым врачам и медицинским сестрам в коммунальном транспорте.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии областного центра такое решение депутаты горсовета приняли на пленарном заседании сессии 7 июля.

В частности, принято решение по обеспечению бесплатного проезда участковых врачей и медицинских сестер в коммунальном транспорте Херсона. Такой проезд будет осуществляться по специальным именным удостоверениям.

Учитывая, что голосование по этому вопросу носило спонтанный характер, из объяснений депутатов и чиновников горисполкома известно, что речь идет о проезде в общественном электротранспорте – троллейбусах. На данное время еще неизвестно точное количество тех, кто подпадает под указанную льготную категорию. Финуправление горисполкома прорабатывает данное решение горсовета.