Список опасных веществ в кремах, зубной пасте и шампунях

Некоммерческая организация EWG разработала специальное руководство для потребителей: как правильно покупать средства для ухода - и для взрослых, и для детей.

Конечно, все мы далеко не химики. Поэтому руководство превратили в простую и понятную инструкцию, которую можно прихватить с собой в магазин.

Правила чтения этикетки

1. Первым делом смотрим на состав

Избегайте покупать продукты, в которых содержатся вещества, начинающиеся с аббревиатуры "PEG". Затем ищите вещества, которые заканчиваются на "-eth" - laureth, ceteareth и т.д.

2. Теперь перескакиваем к концу списка ингредиентов. Обычно в конце производители указывают консерванты. Избегайте покупать косметику, в которой есть:

- вещества, в окончании которых есть слово "paraben": methylparaben, ethylparaben, propylparaben и т.д.

- DMDM hydantoin

- Imidsazolidinyl urea

- Methylchloroisothiazolinone

- Methylisothiazolinone

- Triclosan

- Triclocarban

- Triethanolamine (или "TEA")

- в самом конце списка - обозначения "FRAGRANCE/PARFUM," "FD&C", "D&C" и "CI".

Чего не должно быть в шампунях и кондиционерах...

- DMDM Hydantoin - вызывает аллергию и раздражение, может образовывать нитрозамины, провоцирующие возникновение рака

- Fragrance - вызывают аллергические реакции, могут содержать токсичные вещества, разрушающие нервную и гормональную системы

- Ceteareth- и PEG- - нефтепродукты, которые могут содержать различные примеси, вызывающие раковые опухоли.

…в гелях для душа, средствах интимной гигиены…

- Triclosan - разрушает эндокринную систему. При соединении с водой из-под крана образует токсичные продукты

- DMDM Hydantoin - вызывает аллергию и раздражение, может образовывать нитрозамины, провоцирующие возникновение рака

- Fragrance - вызывают аллергические реакции, могут содержать токсичные вещества, разрушающие нервную и гормональную системы.

…в зубной пасте…

- Fluoride - токсичен для нервной системы. Вызывает потемнение зубов.

- Triclosan - разрушает эндокринную систему. При соединении с водой из-под крана образует токсичные продукты.

- PEG- - нефтепродукты, которые могут содержать различные примеси, вызывающие раковые опухоли.

…в солнцезащитных средствах…

- Oxybenzone - под влиянием солнечного света и ультрафиолетовых лучей может производить вещества, которые вызывают аллергию или раковые опухоли

- DMDM Hydantoin - вызывает аллергию и раздражение, может образовывать нитрозамины, провоцирующие возникновение рака

- Triethanolamine - серьезный аллерген и раздражитель. Может содержать вещества, которые вызывают рак.

Также при выборе солнцезащитных средств американские экологи рекомендуют:

- Избегать покупать средства, упакованные в виде спреев

- Использовать в качестве солнцезащитных средств кремы, в состав которых входит не меньше 7% zinc oxide или titanium dioxide

- Не покупать солнцезащитные кремы, которые одновременно отпугивают насекомых.

…в косметике для ухода за кожей лица…

- DMDM Hydantoin - вызывает аллергию и раздражение, может образовывать нитрозамины, провоцирующие возникновение рака

- Fragrance - вызывают аллергические реакции, могут содержать токсичные вещества, разрушающие нервную и гормональную системы

- Ceteareth- и PEG- - нефтепродукты, которые могут содержать различные примеси, вызывающие раковые опухоли

- Hydroquinone - вызывает раздражение, содержит вредные для организма вещества

Не используйте кремы против старения, если в них содержатся:

Lactic acid, Glycolic acid, AHA, BHA.

…в детской косметике…

- 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3 Diol

- BHA

- Boric acid

- Sodium borate

- Dibutyl phthalate & toluene

- DMDM Hydantoin

- Oxybenzone

- Triclosan.

Выбирая косметику для детей, руководствуйтесь следующими правилами:

- Старайтесь использовать для малыша как можно меньше косметики различных наименований.

- Старайтесь покупать продукты без отдушек.

Справка. EWG - американская некоммерческая организация Environmental Working Group. Занимается оценкой влияния химических веществ на окружающую среду. В мире нашумели их исследования о мерах токсичности фруктов и овощей (какие лучше, какие хуже впитывают токсины). Они же нашли в американском молоке элементы ракетного топлива, что привело к серьезным "встряскам" в молочной промышленности США.

Комментарий специалиста

Весь вопрос - в концентрации!

- Стопроцентно верить в подобные исследования не стоит, - считает глава Парфюмерно-косметической ассоциации России к. б. н. Татьяна Пучкова. - Ну как можно говорить, что нельзя использовать косметику с парабенами! Без них те же кремы очень быстро портятся, почти не храниться. Или PEG - полиэтиленгликоль. Он содержится в 80 процентах всей косметической продукции, самый распространенный растворитель! Да, эти вещества не особо полезны для кожи. Но они используются в строго регламентированной концентрации. В каждой стране мира есть свое законодательство. Которое указывает, сколько можно добавлять в косметику тех или иных химических веществ. И если это легальная продукция, то их в пасте, креме или шампуне ровно столько, сколько нужно.

news.open.by