Список опасных веществ в кремах, зубной пасте и шампунях
Некоммерческая организация EWG разработала специальное руководство для потребителей: как правильно покупать средства для ухода - и для взрослых, и для детей...
Некоммерческая организация EWG разработала специальное руководство для потребителей: как правильно покупать средства для ухода - и для взрослых, и для детей.
Конечно, все мы далеко не химики. Поэтому руководство превратили в простую и понятную инструкцию, которую можно прихватить с собой в магазин.
Правила чтения этикетки
1. Первым делом смотрим на состав
Избегайте покупать продукты, в которых содержатся вещества, начинающиеся с аббревиатуры "PEG". Затем ищите вещества, которые заканчиваются на "-eth" - laureth, ceteareth и т.д.
2. Теперь перескакиваем к концу списка ингредиентов. Обычно в конце производители указывают консерванты. Избегайте покупать косметику, в которой есть:
- вещества, в окончании которых есть слово "paraben": methylparaben, ethylparaben, propylparaben и т.д.
- DMDM hydantoin
- Imidsazolidinyl urea
- Methylchloroisothiazolinone
- Methylisothiazolinone
- Triclosan
- Triclocarban
- Triethanolamine (или "TEA")
- в самом конце списка - обозначения "FRAGRANCE/PARFUM," "FD&C", "D&C" и "CI".
Чего не должно быть в шампунях и кондиционерах...
- DMDM Hydantoin - вызывает аллергию и раздражение, может образовывать нитрозамины, провоцирующие возникновение рака
- Fragrance - вызывают аллергические реакции, могут содержать токсичные вещества, разрушающие нервную и гормональную системы
- Ceteareth- и PEG- - нефтепродукты, которые могут содержать различные примеси, вызывающие раковые опухоли.
…в гелях для душа, средствах интимной гигиены…
- Triclosan - разрушает эндокринную систему. При соединении с водой из-под крана образует токсичные продукты
- DMDM Hydantoin - вызывает аллергию и раздражение, может образовывать нитрозамины, провоцирующие возникновение рака
- Fragrance - вызывают аллергические реакции, могут содержать токсичные вещества, разрушающие нервную и гормональную системы.
…в зубной пасте…
- Fluoride - токсичен для нервной системы. Вызывает потемнение зубов.
- Triclosan - разрушает эндокринную систему. При соединении с водой из-под крана образует токсичные продукты.
- PEG- - нефтепродукты, которые могут содержать различные примеси, вызывающие раковые опухоли.
…в солнцезащитных средствах…
- Oxybenzone - под влиянием солнечного света и ультрафиолетовых лучей может производить вещества, которые вызывают аллергию или раковые опухоли
- DMDM Hydantoin - вызывает аллергию и раздражение, может образовывать нитрозамины, провоцирующие возникновение рака
- Triethanolamine - серьезный аллерген и раздражитель. Может содержать вещества, которые вызывают рак.
Также при выборе солнцезащитных средств американские экологи рекомендуют:
- Избегать покупать средства, упакованные в виде спреев
- Использовать в качестве солнцезащитных средств кремы, в состав которых входит не меньше 7% zinc oxide или titanium dioxide
- Не покупать солнцезащитные кремы, которые одновременно отпугивают насекомых.
…в косметике для ухода за кожей лица…
- DMDM Hydantoin - вызывает аллергию и раздражение, может образовывать нитрозамины, провоцирующие возникновение рака
- Fragrance - вызывают аллергические реакции, могут содержать токсичные вещества, разрушающие нервную и гормональную системы
- Ceteareth- и PEG- - нефтепродукты, которые могут содержать различные примеси, вызывающие раковые опухоли
- Hydroquinone - вызывает раздражение, содержит вредные для организма вещества
Не используйте кремы против старения, если в них содержатся:
Lactic acid, Glycolic acid, AHA, BHA.
…в детской косметике…
- 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3 Diol
- BHA
- Boric acid
- Sodium borate
- Dibutyl phthalate & toluene
- DMDM Hydantoin
- Oxybenzone
- Triclosan.
Выбирая косметику для детей, руководствуйтесь следующими правилами:
- Старайтесь использовать для малыша как можно меньше косметики различных наименований.
- Старайтесь покупать продукты без отдушек.
Справка. EWG - американская некоммерческая организация Environmental Working Group. Занимается оценкой влияния химических веществ на окружающую среду. В мире нашумели их исследования о мерах токсичности фруктов и овощей (какие лучше, какие хуже впитывают токсины). Они же нашли в американском молоке элементы ракетного топлива, что привело к серьезным "встряскам" в молочной промышленности США.
Комментарий специалиста
Весь вопрос - в концентрации!
- Стопроцентно верить в подобные исследования не стоит, - считает глава Парфюмерно-косметической ассоциации России к. б. н. Татьяна Пучкова. - Ну как можно говорить, что нельзя использовать косметику с парабенами! Без них те же кремы очень быстро портятся, почти не храниться. Или PEG - полиэтиленгликоль. Он содержится в 80 процентах всей косметической продукции, самый распространенный растворитель! Да, эти вещества не особо полезны для кожи. Но они используются в строго регламентированной концентрации. В каждой стране мира есть свое законодательство. Которое указывает, сколько можно добавлять в косметику тех или иных химических веществ. И если это легальная продукция, то их в пасте, креме или шампуне ровно столько, сколько нужно.