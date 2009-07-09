Вода в Днепре и еще 6 реках не соответствует нормам

На территории Черкасской области в Днепре и еще шести реках состояние воды не соответствует санитарным нормам.

Как сообщил корреспонденту УНИАН врач отделения коммунальной гигиены Черкасской областной СЭС Анатолий ИЛЬЯШЕНКО, в Днепре было виявлено незначительное превышение содержания железа, фенолов (продуктов жизнедеятельности сине-зеленых водорослей, у которых сейчас период цветения), зафиксировано также наличие колифагов (вирусов кишечной палочки).

По словам А.ИЛЬЯШЕНКО, врачи не рекомендуют купаться на стихийных пляжах, которые никто не контролирует. В Черкассах купаться можно лишь на двух пляжах, в Каневе – на одном, на левом берегу Днепра – на четырех пляжах.

По результатам лабораторной экспертизы качества речной воды, проведенной Черкасской областной санэпидстанцией, высокое бактериальное загрязнение выявлено еще в шести реках Черкасской области. Основная причина загрязнения – недостаточная очистка сточных вод.

В частности, по данным СЭЗ, загрязнение в результате недостаточной работы очистных сооружений выявлено в реке Тясмин (Смелянский район). Также опасно купаться в реках Золотоношка и Сухая Згарь (Золотоношский район) из-за критической ситуации на очистных сооружениях канализации города Золотоноша.

В Катеринопольском районе из-за сброса недостаточно очищенных сточных вод в городе Ватутино загрязнилась река Шполка, которая в свою очередь испортила воду в реке Гнилой Тикич.

По пока не установленным причинам загрязнена река Уманка (Уманский район).