На территории “Детской больницы будущего” - мины

В Киеве на территории «Детской больницы будущего» пиротехники МЧС обнаружили три противотанковые мины немецкого производства времен Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба МЧС, боеприпасы были найдены 7 июля в Феофании во время обследования земельного участка, выделенного Киевсоветом для строительства Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка «Детской больницы будущего», над созданием которой работает Международный благотворительный фонд «Украина 3000».

Именно накануне по официальному обращению руководства клинической больницы «Феофания» пиротехническая группа МЧС начала обследование территории площадью 10 га земли. Саперы вывезли взрывоопасные предметы на специальный полигон, где уничтожили их.