Проверят все детские заведения оздоровления

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил в недельный срок проверить все санаторно-курортные и оздоровительные заведения Украины на предмет соблюдения санитарных норм и правил приема и пребывания в них детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ТУРЧИНОВА, соответствующее поручение получили министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК, Совет министров Автономной Республики Крым, областные и городские госадминистрации.

«В случае выявления нарушений виновными будут заниматься правоохранительные органы. Эти лица будут привлечены к ответственности», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, в последние дни произошли массовые отравления детей в санатории «Перлина Карпат» на Закарпатье (240 детей) и санатории «Конвалия» во Львовской области (31 человек).