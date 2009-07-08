Главврач Тернопольской ЦРБ стал советником Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Игоря ВАРДИНЦА своим советником.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, И.ВАРДИНЕЦ будет внештатным советником Президента.

И.ВАРДИНЕЦ - главный врач Тернопольской центральной районной больницы. Также он является верховным атаманом Галицко-Волынского округа Украинского казачества и генерал-атаманом Тернопольского краевого коша им. Дмитрия-Байды Вишневецкого.

Кроме того, И.ВАРДИНЕЦ - член Всеукраинского Координационного совета по вопросам развития Украинского казачества и заместитель председателя Тернопольского областного координационного совета по вопросам развития Украинского казачества.