Главврач Тернопольской ЦРБ стал советником Президента
16:02, 08 июля 2009Страна
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Назначение И.Вардинца
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Игоря ВАРДИНЦА своим советником.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
Согласно указу, И.ВАРДИНЕЦ будет внештатным советником Президента.
И.ВАРДИНЕЦ - главный врач Тернопольской центральной районной больницы. Также он является верховным атаманом Галицко-Волынского округа Украинского казачества и генерал-атаманом Тернопольского краевого коша им. Дмитрия-Байды Вишневецкого.
Кроме того, И.ВАРДИНЕЦ - член Всеукраинского Координационного совета по вопросам развития Украинского казачества и заместитель председателя Тернопольского областного координационного совета по вопросам развития Украинского казачества.
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