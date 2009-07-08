Санитарные нормы в санаториях будут контролировать жестче

По поручению правительства Министерство здравоохранения установит жесткий контроль над соблюдением санитарных норм в санаториях, особенно детских.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ заявил сегодня на брифинге.

По его словам, эти решения обусловлены резонансными ситуациями, связанными с массовым отравлением детей в санатории «Перлина Карпат» на Закарпатье (240 детей) и санатории «Конвалия» во Львовской области (31 человек).

В.КНЯЗЕВИЧ сообщил, что 9 июля состоится заседание коллегии Министерства здравоохранения, на котором будут отработаны механизмы недопущения в будущем подобных ситуаций. «Мы рассмотрим и причины, и проблемы, и следствия, и меры, которые нужно предпринять правительству и Минздраву для того, чтобы больше таких случаев не возникало. По поручению правительства будет установлен тотальный контроль по всему государству для того, чтобы мы были спокойны за отдых своих детей», - отметил министр.

В.КНЯЗЕВИЧ проинформировал, что сегодня под руководством его заместителя в Закарпатье работает комиссия, которая изучает причины сложившейся ситуации.

Вместе с тем, по его словам, все больные находятся в медицинских отделениях под пристальным вниманием врачей. «Больные получают соответствующее лечение, проводятся противоэпидемические мероприятия», - отметил он.