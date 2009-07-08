Завтра в Украине - дожди и грозы

Завтра в Украине, кроме крайнего востока, ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, днем в центральных областях местами сильные дожди.

Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 13-18°, на юге до 22°; днем 22-27°, в южной и восточной части 28-33°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 12-17°.

В Киевской области в четверг ожидаются кратковременные дожди, грозы, слабый град, местами шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 23-25°.