МВД инициирует создание национальной базы данных ДНК

Министерство внутренних дел Украины инициирует создание на протяжении 2009-2013 годов единой национальной базы данных ДНК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Петр КОЛЯДА.

По его словам, министерство разработало концепцию государственной целевой программы, которую необходимо ввести в действие на протяжении указанного срока и на которую, в случае одобрения Кабинетом министров, необходимо израсходовать 155 млн. грн.

Как отметил П.КОЛЯДА, среди прочего эта концепция предусматривает создание правовых оснований для формирования национальной базы ДНК; создания единой сети баз данных с автоматизированным учетом ДНК лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, лиц, взятых под стражу, осужденных; биологических следов, изъятых при обзоре места события, проведении других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, неопознанных тел.

Концепция также предусматривает автоматизацию и совершенствование разных этапов ДНК-анализа, применения общемировых стандартных наборов реактивов для идентификации лиц, соблюдения требований международных стандартов по организации работы лабораторий молекулярно-генетической идентификации и т.д.

Как отметил начальник научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Иван КРАСЮК, в базу данных занесены ДНК свыше 1700 лиц, которые совершили убийство с изнасилованием.