Львовщина: число отравленных в санатории “Конвалія” увеличивается

Во Львовской области число отравленных в санатории “Конвалія” звеличилось до 31 лица.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 7 июля в инфекционное отделение Дрогобычской детской горбольницы были госпитализированы еще 15 человек (13 детей и 2 взрослых) с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит», которые проходили оздоровление в санатории „Конвалія” села Станыля Дрогобычского района.

Течение болезни средней и легкой степеней тяжести. В очаге заболевания специалистами районной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Львовской области проводит расследование по факту отравления детей, которые оздоравливались в санатории «Конвалія».

«Санэпидемстанция еще не установила причин отравления детей, сейчас проводятся соответствующие мероприятия. Во Львовской области также проверят все санатории, детские лагеря на предмет соблюдения санитарно-гигиенических требований», - сказал вчера председатель Львовской облгосадминистрации Николай КМИТЬ.