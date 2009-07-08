Развенчан миф о пивном животе

Ученые обнаружили, что, вопреки распространенной точке зрения, употребление пива мало влияет на размер живота.

Сотрудники нескольких исследовательских институтов Германии и Швеции в рамках Европейского проспективного исследования рака и питания EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) в течение 8,5 лет изучали взаимосвязь между потреблением пива и обхватом талии в сравнении с обхватом бедра у 20 625 человек - 7 876 мужчин и 12 749 женщин.

Оказалось, что у мужчин, потребляющих не менее одного литра пива в день, обхват талии увеличивается на 17% чаще, чем у остальных. Однако, как показало введение поправки на изменение обхвата бедра, в основном это происходит за счет пропорционального набора массы, а не преимущественного роста живота.

У женщин зависимость обхвата талии от потребления пива оказалась несущественной.

Снижение объемов потребляемого пива приводило к некоторому уменьшению размеров живота, однако его нельзя назвать статистически значимым.

Как пишут авторы исследования в European Journal of Clinical Nutrition, результаты их работы противоречат распространенному убеждению о специфическом действии пива на размеры живота.

medportal.ru