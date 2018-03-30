Как предупредить тепловой удар?

После того как ртутная стрелка преодолевает 30-градусный Рубикон, вы чувствуете себя «вареным», голова не соображает, нет сил и мучает бессонница? Вы неодиноки в своем горе — все мы подвластны капризам погоды. Особенно страдают от них люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (у них жара может спровоцировать сердечный приступ, иногда со смертельным исходом), легочными заболеваниями (дефицит кислорода в раскаленном воздухе нередко становится причиной одышки) и маленькие дети (их механизмы терморегуляции еще несовершенные, из-за чего они переносят жару тяжелее, чем взрослые). Кроме того, нелегко и тем, у кого есть какое-либо острое воспаление, особенно сопровождающееся температурой. Если вы не относитесь к группе риска, то самая большая неприятность, которую можно ожидать от горячей обстановки, — солнечный и тепловой удары. Первый развивается в ответ на прямое действие солнечных лучей на голову, второй — от рассеянной жары и общего перегрева. Эти состояния сопровождаются нарушением водно-электролитного баланса и расстройствами кровообращения. Но симптомы при них одинаковые — это резкая общая слабость, заторможенность, головная боль, головокружение и шум в ушах. У детей это может сопровождаться рвотой. Если на этом этапе не оказать первой помощи, человек может потерять сознание, получить травмы при падении и даже погибнуть (во-первых, от инсульта, во-вторых, если потеряет сознание в воде, он может утонуть).

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Если вы видите человека с признаками начинающегося теплового или солнечного удара, отведите его в тень, на продуваемое воздухом место, разденьте его до белья, дайте выпить холодной воды и положите на голову холодный компресс (например, попросите в ближайшем киоске бутылку с холодным напитком и приложите ее к голове). Такие же бутылки нужно приложить к коже в местах, где близко к ее поверхности проходят крупные сосуды — две к подмышкам и одну — к паху. Так кровь охладится быстрее всего. В более тяжелых случаях нужно обвернуть пострадавшего смоченной в воде простыней или просто облить водой с головы до ног. Если после этого состояние «ударенного» не улучшается, вызывайте неотложку.

ЧТО ЕСТЬ МОЖНО:

Рыбу. Совсем отказываться от животного белка нельзя. Но если мясо переваривается долго, то рыба быстро, поэтому не создает жарового эффекта.

Овощи и фрукты. Огурцы, помидоры, капуста, сливы, ягоды богаты влагой, причем, в отличие от напитков, здесь она ограничена клетчаткой, которая не дает ей сразу «вылиться» из продукта. Поэтому, съев овощной или фруктово-ягодный салат, в желудке можно создать водное депо. Вода из него будет поступать в организм постепенно, по мере переваривания.

НЕЛЬЗЯ:

Мясо. Переваривание мяса, особенно жирного, вызывает длительный прилив тепла, т.е. как раз то, что в жару нужно меньше всего.

Сладости. Сладкое дает самый быстрый прилив тепла (хоть и непродолжительный), поэтому лучше забудьте о сладком до холодных времен.

Соленое. Соль задерживает жидкость в организме, из-за чего замедляется потение, а значит, организм хуже охлаждается.

ЧТО ПИТЬ МОЖНО:

Воду с соком лимона. Лучше всего утоляют жажду кислые несладкие напитки. Самый простой напиток, который можно приготовить самому, — выжать в бутылку с минеральной водой сок лимона (пропорция — сок одного лимона на 3 л воды). Чтобы не было обезвоживания, в жаркие дни за день нужно выпивать не менее 3 л. Еще один вариант, который эффективно утоляет жажду — квас. Он тоже обладает умеренно кислым вкусом. Напиток должен быть охлажденным (но не до льда), и его нужно пить медленно. Если будете пить быстро — можно переохладить миндалины и заработать ангину.

Соки-фреш. На жаре лучше всего пить фреши из цитрусовых, сельдерея и киви — они содержат немного сахара, зато богаты витамином С, который держит в тонусе сосуды и не дает им «расклеиваться».

Отвар мяты. На ночь желательно пить отвар мяты — он успокаивает нервы и позволяет быстрее заснуть в жаркую ночь. Траву мяты можно купить в аптеке, заваривать так: 1 ч.л. на 250 мл кипятка, настаивать под крышкой до остывания (около 30 мин.).

НЕЛЬЗЯ:

Лимонад. Во-первых, чем слаще лимонад, тем больше после него снова хочется пить, поэтому чувство жажды он утоляет плохо. А во-вторых, от сладкой воды может повыситься артериальное давление. По тем же причинам не стоит пить соки в пакетах.

Спиртное. Холодное пиво обычно не пьется маленькими дозами — в дело идет минимум бутылка. А поскольку любое спиртное задерживается в организме дольше, чем вода, то это создает повышенную нагрузку на сердце. А уж крепкие спиртные напитки в жару и вовсе категорически противопоказаны — они вызывают прилив тепла и повышают риск перегрева.

Молоко. Соотношение питательных веществ у этого напитка такое, что он усиливает жажду, поэтому совсем не годится для питья на жаре.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 1. Не злоупотребляйте солнечными ваннами. Без опасности для здоровья на солнце можно находиться только до 11 часов утра и после 17 часов дня.

2. Если у вас нет кондиционера, завешивайте окна мокрыми простынями — так жара будет меньше проникать в помещение.

3. Одевайтесь в тонкую одежду. Лучше всего от тепла защищают лен и шелк, причем светлых цветов. А вот тесная, закрытая, темная, синтетическая одежда, а также галстуки и ремни уменьшают теплоотдачу, задерживают тепло и повышают риск перегрева, поэтому для жаркого дня они не годятся.

4. Носите головной убор. Ткань защитит голову от прямого действия солнечного тепла и перегрева.

5. Не надевайте массивных металлических и каменных украшений: эти материалы быстро нагреваются и служат провокаторами перегрева.

КАК ПОМОЧЬ ДЕТКАМ Те, у кого сейчас есть дети до двух лет, не понаслышке знают, как тяжело малышам переносить жару. Как же облегчить им жизнь?

· Не выходите гулять во время солнцепека. Ваше время — до 11 и после 17.

· Cоблюдайте такой режим кормлений: с 11 до 17 — побольше жидкости (компоты, чаи, кисломолочные напитки), а мясо, овощи и каши — в остальное время.

· Если у малыша сухие рот и язык, у него набухает родничок, немедленно разденьте его, оботрите влажным полотенцем, дайте попить жидкости, а потом сделайте ему тем же полотенцем «ветерок».

· Устраивайте профилактические водные процедуры. Самых маленьких 4—5 раза в день обтираем. Для этого мягкое махровое полотенце опускаем в воду (32—35 градусов), отжимаем и протираем ручки, ножки, животик и спинку.

· Если в комнате душно и нет ионизатора, увлажните воздух с помощью пульверизатора и поставьте на высокие шкафы тазики с холодной водой или повесьте мокрые полотенца вокруг кровати.

· Еще одна детская проблема летнего времени — опрелости. Чтобы их не было, чаще оставляйте малыша голеньким, без памперса.

Благодарим за советы пресс-службу Минздрава Украины, врача гастроэнтеролога-диетолога Украинского НИИ питания Наталью Михневу, врача-реабилитолога медцентра «Юстас» Бориса Скачко и завотделением клинической диагностики ИПАГ педиатра Лидию Петренко.

Дмитрий Гуцало, Татьяна Приходько

segodnya.ua