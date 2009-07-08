Херсонщина: от укуса паука пострадала 16-летняя девушка

В Херсонский области от укуса паука пострадала 16-летняя девушка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Главного управления МЧС в Херсонской области, 7 июля шестнадцатилетняя жительница с. Милово Бериславского района после укуса неизвестным пауком попала в больницу.

Девушка хозяйничала на приусадебном участке, не заметила опасного насекомого в траве и получила укус в правую ладонь. Ее состояние врачи расценивают как средней тяжести.

Это второй случай укуса пауками в этом году.