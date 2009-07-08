Эмбрионы будут использовать по новым правилам

Национальный институт здравоохранения США (NIH) опубликовал новые правила использования стволовых клеток человеческих эмбрионов в исследовательских целях. Документ, вступивший во вторник, существенно расширяет возможности для государственного финансирования экспериментов в области медицины стволовых клеток.

Новые правила были разработаны NIH с учетом рекомендаций ведущих американских ученых после отмены Бараком Обамой части законодательных ограничений на государственное финансирование исследований клеток, полученных путем разрушения эмбрионов человека. Соответствующий указ был подписан президентом США вскоре после официального вступления в должность в начале года.

В соответствии с новыми правилами, рассчитывать на государственную поддержку смогут исследователи, получающие стволовые клетки из человеческих эмбрионов, которые остались невостребованными после процедур экстракорпорального оплодотворения. Специально создавать эмбрионы, предназначенные для исследовательских целей, ученым по-прежнему запрещено.

Предоставившие эмбрионы для экспериментов семейные пары должны подписать информированное согласие и получить детальный отчет о том, каким образом будут использоваться полученные от них биологические материалы.

Научные учреждения, использующие старые линии стволовых клеток, также могут подавать заявки на государственную поддержку. Это возможно даже в том случае, если использовавшаяся ими процедура получения информированного согласия отличалась от предусмотренной новыми правилами. Для рассмотрения таких заявок будет создана специальная комиссия. Кроме того, в США будет создан регистр одобренных для государственного финансирования линий стволовых клеток.

Благодаря закону, принятому администрацией Джорджа Буша, получающие государственную поддержку научные учреждения США вплоть до настоящего времени могли использовать в своих исследования всего 21 линию стволовых клеток. В то же время за последние годы в США на деньги частных инвесторов было создано около 700 линий эмбриональных стволовых клеток.

medportal.ru