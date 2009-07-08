«Гусиная, колючая ягода, щетинистый виноград, или толстячок» - все эти названия объединяют одно очень полезное растение, которое всем хорошо знакомо – крыжовник.

Чем полезен крыжовник ?

В листьях крыжовника обнаружены органические кислоты: яблочная, лимонная, янтарная, винная; катехины, флавоноиды; в плодах - 9,9% углеводов (из них 4,4% глюкозы, 0,6 - сахарозы, 0,2 - гемицеллюлозы, 2 - клетчатки, 0,7% пектиновых веществ), 85 - воды, 0,7% белка. Общее количество органических кислот в плодах достигает 2% (из них 1,3% яблочной, 0,4 - лимонной. 0,01% щавелевой).

Из микроэлементов в крыжовнике содержатся: натрий - 23 мг%, калий - 260, кальций - 22, магний - 9, фосфор - 28 и железо - 1,6 мг%.

По количеству витаминов плоды крыжовника также занимают не последнее место. В нем 3050 мг% аскорбиновой кислоты, 0,2 мг% провитамина А (каротина), 0,5 мг% токоферола, 0,01 мг% витамина В1 0,02 мг% витамина В2, 0,25 мг% витамина РР и 0,03 мг% пиридоксина. Семена содержат до 20% жирного масла.

По содержанию полезных веществ крыжовник не уступает большинству садовых ягод. Так, в 100 граммах его более 50 миллиграммов витамина С, каротин, рутин, витамины B1 и РР, содержит много фосфора и железа.

Если не считать винограда, крыжовник - самая калорийная из ягод.

Крыжовник особенно полезен при малокровии, кожных сыпях, частых кровоизлияниях (в смеси с медом), для оздоровления кишечника, стимуляции желчевыделения.

Сок употребляют как освежающее средство, он очень благотворно сказывается на обмене веществ. Обладает легким слабительным, мочегонным и желчегонным действием, поэтому его рекомендуют людям, страдающим заболеваниями почек, мочевого пузыря и печени.

Крыжовник рекомендуют при заболеваниях сердца, гипертонической болезни, атеросклерозе, ожирении и анемии.

Крыжовник выводит токсические соединения, в том числе радиоактивные. Однако больным, страдающим язвенной болезнью в стадии обострения или энтеритом, крыжовник приходится ограничивать или полностью исключать из рациона из-за большого количества клетчатки и органических кислот.

Принимают отвар ягод при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как болеутоляющее и слабительное средство, а также для усиления мочеотделения. Настой листьев рекомендуют при туберкулезе легких.

Отвар ягод: 1 ст. ложку ягод кипятят 10 минут в стакане воды, добавив по вкусу сахар, пьют по четверти стакана 4 раза в день.

Благодаря высокому содержанию пектинов (0,5 - 0,85%), крыжовник обладает способностью связывать в кишечнике человека тяжелые металлы. Далее они выводятся из организма. Это целебное качество крыжовника распространяется и на радионуклиды: стронций и кобальт. Вот почему крыжовник и сок из него особенно рекомендуются людям вредных профессий и жителям Чернобыльской зоны.

Следует помнить, что ягоды противопоказаны при диабете, так как содержат много сахаров. Из-за косточек и грубой кожицы их не рекомендуют употреблять при энтероколите, так как при этом возможно обострение заболевания.

В сушеном виде ягоды крыжовника практически не теряют своих полезных свойств. Недоспелые ягоды используют для приготовления джемов, варенья и компотов, а переспелые для соков. Ягоды едят как в свежем виде, так и в мармеладе, с молочными продуктами (с йогуртом, творогом) или в фруктовых десертах. Крыжовник отлично подходит для приготовления желе, цукатов, соусов и вина.

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