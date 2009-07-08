Сила мысли управляет инвалидным креслом

Корпорация Toyota совместно с японскими учеными разработала инвалидное кресло, управляемое силой мысли.

Как известно, для того, чтобы привести его в движение, инвалиду не надо ни подавать сигналы голосом, ни шевелиться.

Человек, находящийся в кресле, надевает на голову специальное устройство, считывающее сигналы мозга и передающее их электроэнцефалографу, который прикреплен к креслу. Далее в действие вступает особая компьютерная программа-анализатор. В итоге кресло поворачивает направо и налево, а также начинает движение вперед. Для остановки кресла требуется надуть щеку, которую контролирует один из датчиков.

По словам представителей компании, это самая быстрая технология анализа электроэнцефалограммы. Предыдущим системам требовалось несколько секунд на ее чтение, новинке достаточно 125 миллисекунд.

Благодаря этому параметру оно входит в число лучших в мире устройств.

Конкурент Toyota, компания Honda, также работает над системой, сопрягающей сигналы мозга с механическими действиями. Ранее она продемонстрировала возможности мысленного управления роботом Asimo.

Как сообщалось ранее, в апреле этого года японские ученые представили первую в мире систему, позволяющую управлять человекоподобными роботами силой мысли - оператору не надо нажимать на кнопки или отдавать голосовые команды.

compulenta.ru