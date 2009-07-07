Чем же отравились дети в санатории «Конвалія»?

Прокуратура Львовской области проводит расследование по факту отравления 22 детей, которые оздоравливались в санатории «Конвалія» в Дрогобычском районе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время брифинга председатель Львовской облгосадминистрации Николай КМИТЬ.

«Санэпидемстанция еще не установила причины отравления детей, сейчас проводятся соответствующие мероприятия. Во Львовской области также проверят все санатории, детские лагеря на предмет соблюдения санитарно-гигиенических требований. Но здесь есть вопрос тендерных процедур. Меня удивляет еще и то, что не выделяются средства на улучшение условий пребывания детей в лагерях, а лишь на закупку путевок», - отметил Н.КМИТЬ.

Кроме того, он сообщил, что на сегодня в областной инфекционной клинической больнице остаются 58 человек, которые 4 июля были госпитализированы с поезда “Киев-Ужгород” с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит", 14 детей уже выписали.

«Для медицинских учреждений, где разместили пострадавших, из резервного фонда бюджета было выделено 50 тысяч гривень, а по факту отравления детей возбуждено уголовное дело», - отметил Н.КМИТЬ.

Как сообщалось, 4 июля этого года произошло массовое пищевое отравление детей из г. Киева, которые отдыхали в санатории «Перлина Карпат» Закарпатской области и поездом возвращались домой. Всего были госпитализированы 76 человек.

За минувшие сутки и сегодня ночью в инфекционное отделение Дрогобычской районной больницы были госпитализированы 22 ребенка, которые проходили курс оздоровления в санатории «Конвалія» в селе Станиля Дрогобычского района Львовской области. Всем детям поставлен диагноз “острая кишечная инфекция”.