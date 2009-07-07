Американцы разработали дешевую вакцину от бешенства

Американские вирусологи разработали новое средство для вакцинации от бешенства, сообщает Nature. Вакцина, созданная группой ученых из Университета Томаса Джефферсона (Thomas Jefferson University) под руководством Бернарда Дицшолда (Bernhard Dietzschold), на ранней стадии предотвращает дальнейшее развитие заболевания.

В настоящее время для профилактики бешества у людей применяются вакцины на основе инактивированного вируса бешенства. Для создания нового препарата ученые использовали живых ослабленных возбудителей.

Бешенство Исследователи включили в генетический код вируса три копии гена, кодирующего поверхностный белок, который вызывает иммунную реакцию в организме человека. Кроме того, вирусологи заменили две аминокислоты в этом белке. Благодаря этим изменениям повреждающего действия белка на организм удалось избежать, а сила и скорость развития иммунного ответа на инфекцию увеличились.

В экспериментах на мышах вакцина подтвердила свою безопасность (введение препарата в мозг здоровых молодых особей не вызвало у них заболевания) и эффективность (введение вакцины в течение трех дней после заражения предотвращало развитие бешенства у подопытных животных). Кроме того, в течение трех недель после введения вакцины мыши проявляли устойчивость к заражению, что указывает на возможность использования этой вакцины для профилактики бешенства.

По словам Дицшолда, данная разработка позволяет начать лечение бешенства даже после появления первых симптомов заболевания. В ближайшее время ученые планируют провести дальнейшие эксперименты на собаках, которые помогут создать более эффективную и дешевую замену существующим препаратам для вакцинации от бешенства. Разработчики полагают, что для иммунизации может хватить одной инъекции препарата, что существенно упростит проведение вакцинации населения.

medportal.ru