10 способов снизить уровень холестерина

Когда уровень холестерина высок, это означает, что у человека избыток желтой кашицеобразной жировой субстанции, циркулирующей по кровотоку, которая может закупорить артерии и помешать потоку крови достичь сердца, что часто приводит к инсультам, стенокардии и сердечным приступам.

Специалисты подготовили список методов, которые помогут вам снизить уровень холестерина в крови, сообщает Medicus.ru.

1. Следите за своим весом. Исследования показали, что чем сильнее вес превышает норму, тем больше холестерина вырабатывает организм. Каждый килограмм, набранный вами, в среднем поднимает уровень холестерина на 2 пункта. Старайтесь придерживаться диеты, на две трети состоящей из фруктов, овощей, злаков и цельнозерновых продуктов. Только одна треть ваших калорий должна исходить из мяса и молочных продуктов (обычно богатых жиром и калориями).

2. Следите за уровнем жира. Жир с высоким содержанием насыщенных жирных кислот повышает уровень холестерина в крови, в то время как полиненасыщенный жир его понижает. Соответственно, мудрым поступком будет ограничить себя в источниках насыщенного жира, таких как мясо, масло, сыр. Замените эти продукты рыбой, молочными продуктами с низким содержанием жира, домашней птицей и полиненасыщенными маслами, как например кукурузное, подсолнечное и соевое.

3. Ограничьте потребление яиц. Не нужно совсем вычеркивать яйца из диеты - старайтесь придерживаться правила "три яйца в неделю". Учитывая, что только желток яйца содержит холестерин, используйте белки в любом количестве.

4. Ешьте больше бобовых продуктов. Они содержат пектин, который окружает холестерин и выпроваживает его из организма.

5. Включите морковь в свой рацион - она также содержит пектин. Согласно проведенным тестам, 2 морковки ежедневно могут снизить ваш уровень холестерина на целых 10-20%. Этого может быть достаточно, чтобы вернуть холестерин в норму.

6. Не отказывайтесь от чеснока. Потребление в больших количествах сырого чеснока может снизить вредный жир крови. К сожалению, он также может снизить количество ваших друзей. Советуем вам приобрести жидкий экстракт чеснока - один грамм ежедневно снизить ваш уровень холестерина в среднем на 44 пункта за полгода.

7. Богатые клетчаткой семена подорожника. Семена подорожника - это главный ингредиент регулятора пищеварительного тракта Метамуцила. Метамуцил и другие препараты, содержащие семена подорожника, могут быть альтернативным способом лечения, если диета в одиночку не помогает снизить уровень холестерина.

8. Занимайтесь спортом. Это лучший способ снизить уровень насыщенных жиров в организме. Физическая нагрузка также повышает способность организма очищать кровь от жира после приема пищи.

9. Не курите. Исследования шведских ученых выявили, что курильщики склонны страдать низким уровнем ненасыщенных жиров. При этом, как только группа под наблюдением врачей бросила курить, все ее члены продемонстрировали быстрый и резкий подъем уровня ненасыщенных жиров в организме.

10. Пейте чай. Таннины, содержащиеся в чае, также помогают в борьбе с холестерином.

Некоторые питательные добавки, как например витамины С, Е и кальций, тоже эффективно противостоят холестерину. Говоря о травяных средствах, нельзя не упомянуть люцерну, воронец красный, женьшень и красный стручковый перец, которые незаменимы в целях понижения уровня насыщенного жира.

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