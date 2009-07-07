На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение
13:56, 07 июля 2009Страна
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Грозы, сильные ливни, град
По последним данным Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, во второй половине дня 7-го и ночью 8-го июля по области ожидаются сильные дожди, грозы местами сильные ливни, град. Во время гроз шквалистое усиление ветра 17-22 м/с.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области.
7-8 июля на реках области ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, в горах возможно формирование селей.
ГУ МЧС Украины в Закарпатской области призывает органы местной власти и самоуправления принять меры для очистки подмостовых русел и стоковых канав, чтобы избежать локальных подтоплений, вызванных интенсивными осадками.
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