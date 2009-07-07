В Херсонской области морской скат уколол мужчину

Состояние – средней тяжести

В Голопристанском районе Херсонской области морской скат уколол в руку 41-летнего мужчину, отдыхавшего на Черном море. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации. Несчастный случай произошел 6 июля в 20.30. Мужчина доставлен в Голопристанскую райбольницу, его состояние – средней тяжести.

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