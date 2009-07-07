Львовщина: из-за массовых отравлений проверят все лагеря
13:32, 07 июля 2009Страна
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Распоряжение ОГА
Во Львовской области в связи со случаями массовых пищевых отравлений детей будут проведены проверки во всех детских лагерях и санаториях, где отдыхают дети.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь председателя Львовской облгосадминистрации Ольга КУЛИК, сейчас готовится распоряжение председателя ОГА о санитарных проверках всех лагерей во Львовской области, где отдыхают дети.
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