В "Артеке" длится смена для детей с функциональными ограничениями

В Международном детском центре «Артек» продолжается специализированная смена для детей с функциональными ограничениями.

Как сообщили УНИАН в Министерстве Украины по делам семьи, молодежи и спорта, в конце июня началась Х специализированная смена «Поверь в себя, и в тебя поверят другие», которая будет длиться в рамках VІ тематической смены «Международный кинофестиваль «Артек»». В этом году участие в ней принимают 300 детей с функциональными ограничениями из всех регионов Украины.

Кроме того, в рамках VІ тематической смены пройдет спартакиада "Поверь в себя" для детей с функциональными ограничениями, организаторами которой выступили Минсемьи, Центр физической культуры и спорта инвалидов "Инваспорт". Дети будут соревноваться в таких дисциплинах как баскетбол, волейбол, спортивное ориентирование, греко-римская и вольная борьба, а также голбол (специальная игра для детей с проблемами зрения).